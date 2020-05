Bußgeld gegen Uni-Klinik wegen Patientenverwechslung

Mainz Eine Verwechslung bei der Übermittlung von Patienteninformationen in der Uni-Klinik Mainz ist 2019 vom rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten mit einem Bußgeld von 105 000 Euro geahndet worden.

Grund sei eine Namensgleichheit der Patienten gewesen, sagte der stellvertretende Landesdatenschutzbeauftragte Helmut Eiermann am Mittwoch in Mainz. Das Bußgeld sei so hoch ausgefallen, weil die Verwechslung auf organisatorische und strukturelle Defizite zurückzuführen gewesen sei. Zudem sei die Datenpanne der Aufsichtsbehörde nicht gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung. Die Unimedizin war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.