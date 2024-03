Tarifkonflikt Busfahrerstreik endet vorerst: Lösung aber nicht absehbar

Nach zwei Wochen soll der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz vorerst zu Ende gehen. Doch eine Einigung in dem Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) ist in weiter Ferne, die Positionen liegen weit auseinander. Während Rufe laut werden, dass sich Arbeitgeber und -nehmer sowie das Land Rheinland-Pfalz an einen Tisch setzen sollen, winkt das Land ab und verweist auf die Tarifautonomie.