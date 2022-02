Busfahrerstreik ausgesetzt: Einigung muss bestätigt werden

Mainz Verdi wartet auf eine Mail der Arbeitgeber. Sonst soll trotz grundsätzlicher Einigung auf einen neuen Manteltarifvertrag weiter gestreikt werden.

In dem seit drei Jahren andauernden Tarifkonflikt um Arbeitsbedingungen für Busfahrer in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi ihren Streik am Montag ausgesetzt. Nach der grundsätzlichen Einigung auf einen neuen Manteltarifvertrag in Online-Verhandlungen erwarte er nun den Eingang des von den Arbeitgebern unterschriebenen Entwurfs, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Montag. „Ansonsten wird es morgen zu Streiks kommen.“ Die rund 3500 Busfahrerinnen und Busfahrer privater Betriebe in Rheinland-Pfalz hätten nach drei Jahren keine Geduld mehr.