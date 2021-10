Busfahrer wieder im Streik: Aufruf zu Demo am Freitag

Bad Kreuznach „Hier steht alles“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Bärschneider in Bad Kreuznach. Auch in Koblenz oder Bad Breisig fallen Pendler- oder Schulbusse aus. Für Freitag ruft Verdi zu einer Kundgebung beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar auf.

Mit einem unangekündigten Streik von Busfahrern ist der seit 2019 anhaltende Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz in eine neue Runde gegangen. Fahrer und Fahrerinnen im Linienverkehr der DB Regio legten am Morgen im laufenden Betrieb ab 9.00 Uhr die Arbeit nieder, wie Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mitteilte. „Hier steht alles“, sagte der Gewerkschafter in Bad Kreuznach. Betroffen war der Pendler- und Schulbusverkehr unter anderem auch in Koblenz, Lahnstein, Bad Ems, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig.