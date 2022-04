Tarif-Konflikt : Busfahrer-Streik geht weiter: Kundgebung in Mainz

Linienbusse stehen auf dem Betriebshof von DB-Regio in Lahnstein. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Nachdem die Fahrerinnen und Fahrer des privaten Busgewerbes am Donnerstag in Rheinland-Pfalz in den Streik getreten sind, stehen die Betriebe auch am Freitag überwiegend still. Am zweiten Tag sei die Beteiligung weiterhin hoch, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tendenziell würden sogar mehr mitmachen als am Vortag: „Die Depots sind voll und die Busse leer.“

Am Donnerstag hatten sich von den rund 3000 Fahrerinnen und Fahrer im Land etwa 2200 an dem landesweiten Streik beteiligt, der noch bis zum Schichtende am Freitagabend andauern soll. Für Freitag hat Verdi zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung vor dem Ministerium für Umwelt und Mobilität in Mainz aufgerufen. Laut der Gewerkschaft werden mehr als 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer erwartet, um ihren Unmut in dem festgefahrenen Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag zu äußern. Die Streikenden wollen sich um 10.00 Uhr am Münsterplatz in der Landeshauptstadt versammeln und ab 10.30 Uhr zu einer Kundgebung am Ernst-Ludwig-Platz ziehen.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-91013/2

(dpa)