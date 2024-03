Trier Busfahrer kollabiert an Ampel und stirbt im Krankenhaus

Der Fahrer eines mit mehreren Kindern besetzten Kleinbusses ist an einer roten Ampel in Trier bewusstlos geworden. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen am Donnerstag in ein Krankenhaus, wo er aus zunächst ungeklärter Ursache kurz darauf starb, wie die Polizei am Freitag mitteilte.