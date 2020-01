Bus-Streik trifft besonders Schüler und Pendler

„Wir streiken“ steht auf einem Transparent der Gewerkschaft Verdi. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild.

Mainz Seit Beginn der Frühschicht um 3.45 Uhr streiken die Mitarbeiter privater Busunternehmen. In vielen Regionen in Rheinland-Pfalz kommen Pendler deswegen nicht vom Land in die Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Streik von Mitarbeitern privater Busunternehmen hat am Freitagmorgen vor allem Schüler und Pendler getroffen, die den Überlandverkehr in Rheinland-Pfalz nutzen. „In den Betrieben ist heute früh kein Bus rausgegangen“, sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Jürgen Jung der Deutschen Presse-Agentur. Bestreikt werden demnach alle Standorte des Unternehmens DB Regio Bus Rhein-Mosel und Niederlassungen von DB Regio Bus Mitte.

Besonders auf Schüler und Pendler, die mit den Bussen vom Land in die Stadt fahren, habe dies Auswirkungen. Zu den betroffenen Regionen gehören unter anderem Mainz, Ingelheim und Umgebung, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Zweibrücken, Kusel, Worms, die Region Bernkastel-Kues, Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie Bad Breisig.

In Mainz fahren die Busse von DB Regio teilweise auf Linien des Stadtverkehrs. „Hier gehen wir davon aus, dass es im Lauf des Tages auch Auswirkungen im städtischen Verkehr geben wird“, erklärte Jung.

Bereits im Vorfeld hatte Verdi angekündigt, dass auch im Laufe des Tages Mitarbeiter weiterer Betriebe zum Streik aufgerufen werden könnten. Das Ende der Arbeitsniederlegung ist erst für Mitternacht geplant. „Dann werden wir uns überlegen, wie es weitergeht“, sagte Jung. Demnach seien auch weitere Streikmaßnahmen nicht ausgeschlossen.