Bus schleift Rollstuhlfahrerin mit

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Mainz Eine Rollstuhlfahrerin ist in Mainz von einem Bus erfasst und mitgeschleift worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, fuhr die 41-Jährige laut Zeugenaussagen mit ihrem elektrischen Rollstuhl an einer Haltestelle zu nah an der Bordsteinkante.

