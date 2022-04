Vertragsverlängerung : Burkardt kann sich Mainz-Verbleib vorstellen

Jonathan Burkardt (l) in Aktion. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Mainz Nationalspieler Jonathan Burkardt kann sich auch einen längerfristigen Verbleib beim FSV Mainz 05 vorstellen. Dies sagte der 21 Jahre alte Stürmer in einem Interview dem „Kicker“ (Montag). Seine Zukunftsentscheidung richte sich nach der sportlichen Perspektive in der nächsten Saison.

„Wo bin ich am besten aufgehoben? Das kann natürlich sehr, sehr gut auch in Mainz sein“, sagte Burkardt, der in dieser Spielzeit ein erfolgreiches Sturmduo mit Karim Onisiwo bildet.