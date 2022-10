Bundesliga : Burkardt einer von vier Neuen: SC wieder unverändert

Bo Svensson, Trainer beim 1. FSV Mainz 05, kommt ins Stadion. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Freiburg Nach zwei Spielen ohne Sieg baut Trainer Bo Svensson die Startformation des FSV Mainz 05 für das Spiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg auf vier Positionen um. U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt, der sich bei der 1:4-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim verletzt hatte, feiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Comeback in der Offensive.

Zudem beginnen Anton Stach und Danny da Costa bei den Rheinhessen. Anthony Caci, der vor der Länderspielpause mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das 1:1 gegen Hertha BSC rettete, darf zum ersten Mal für Mainz von Beginn an ran. Jae-Sung Lee, Angelo Fulgini und Edimilson Fernandes sitzen zunächst draußen, Maxim Leitsch steht nicht im Kader.

SC-Coach Christian Streich vertraut zum vierten Mal nacheinander einer unveränderten Anfangself. Das gab es in seiner Amtszeit noch nie. Zuletzt musste sich der Europa-League-Teilnehmer in der Liga mit zwei torlosen Remis begnügen.

© dpa-infocom, dpa:221001-99-969209/2

(dpa)