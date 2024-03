Ahrweiler Bunter Veranstaltungsmix am Nürburgring 2024

Eine Mischung aus Motorsport, Festivals und Sport-Events sollen die diesjährige Saison am Nürburgring prägen. Mit rund 60 Veranstaltungen will die fast 100 Jahre alte Rennstrecke 2024 Besucherinnen und Besucher anlocken, wie die Nürburgring GmbH am Mittwoch mitteilte. Zu den diesjährigen Highlights für Motorsportfans gehören den Angaben zufolge das 24-Stunden Rennen, bei dem Ende Mai mehr als 100 Rennteams teilnehmen werden, sowie die Rückkehr der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) an den Ring. Vom 30. August bis zum 1. September reise dafür Deutschlands Motorrad-Elite an. Anfang September drehe sich bei den Ferrari Racing Days dann alles um die Sportwagen aus Maranello.