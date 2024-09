Katastrophenschutz Bundesweiter Warntag: Heute wird es laut

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen mehr in den Ausbau des Sirenen-Netzes investiert, heißt es seitens des Innenministeriums in Mainz. Bereits Ende 2022 habe man 85 moderne Sirenenanlagen in Betrieb genommen - auch 2024 sollen nun wieder mehr Sirenen zu hören sein als in den Vorjahren.