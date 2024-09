Aktionswoche Bundesweite Interkulturelle Woche in Saarbrücken eröffnet

Die bundesweite Interkulturelle Woche (IKW) ist in Saarbrücken eröffnet worden. Ein ökumenischer Gottesdienst im Freien sowie ein „Fest der Vielfalt“ leiteten in die Aktionswoche ein, wie der Ökumenische Vorbereitungsausschuss und die Deutsche Bischofskonferenz mitteilten. Unter dem Motto „Neue Räume“ finden bis zum 29. September in fast 700 Städten, Gemeinden und Landkreisen rund 5000 Veranstaltungen statt.