Corona-Pandemie : Bundesweit höchste Inzidenz: Saarland berät über Regeln

Saarbrücken Als Reaktion auf stark gestiegene Corona-Zahlen berät die saarländische Landesregierung über Gegenmaßnahmen. „Sehr zeitnah“ sei mit einer möglichen neuen Verordnung zu rechnen, sagte Regierungssprecher Julian Lange (SPD) am Dienstag.

Das Saarland hat seit Wochen bei der Sieben-Tage-Inzidenz den höchsten Wert der 16 Bundesländer. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin lag diese am Mittwoch (Stand: 3.08 Uhr) bei 1664,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und damit doppelt so hoch als der Bundesschnitt von 787,5.

Derzeit gilt im Saarland etwa in Bussen, Bahnen oder Taxis eine Maskenpflicht. In Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Arztpraxen muss eine FFP2-Maske getragen werden. Die Bundesländer können in Eigenregie noch schärfere Maßnahmen verordnen, etwa Maskenpflichten in Geschäften und Restaurants oder Tests in Schulen und Kitas. Möglich sind auch Maskenpflichten in Schulen - aber nur ab Klasse fünf und soweit es zur Aufrechterhaltung „eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich“ ist.