Einbrüche in Tankstellen Bundesweit Geldtresore gestohlen - erste Festnahmen

Polizisten des Landeskriminalamtes Berlin durchsuchten die Wohnungen der beiden Verdächtigen in den Stadtteilen Moabit und Buckow. Dabei wurden Drogen, Luxusuhren und Handys sichergestellt. Gegen die Männer lagen bereits Haftbefehle vor. Diese wurden am Nachmittag in Vollzug gesetzt, sodass die beiden nun in Untersuchungshaft sind.