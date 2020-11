Bundeswehrsoldaten helfen bei Kontaktverfolgung im Saarland

Saarbrücken Die Zahl der Soldaten, die im Saarland bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten helfen, hat sich seit Mitte Oktober fast verdreifacht. Seit dieser Woche sind 110 Soldaten im Einsatz, wie die Bundeswehr am Donnerstag in Saarlouis mitteilte.

Die Unterstützung werde auch über Weihnachten und im neuen Jahr fortgesetzt. Die Bundeswehr wird im Saarland den Angaben nach in den sechs Gesundheitsämtern des Landes eingesetzt. Zudem helfen die Soldaten im zentralen Testzentrum in Saarbrücken sowie in sechs mobilen Probeentnahmeteams. Die Soldaten gehören unter anderem zur Luftlandebrigade 1 „Saarland“. Sie wurden im Zuge der Amtshilfe angefragt.