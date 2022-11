Untersuchungsausschuss : Bundeswehroberst schildert Einsatz bei Flutkatastrophe

Mainz Der Kommandeur der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz, Stefan Weber, hat die Zusammenarbeit mit zivilen Stellen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal als insgesamt effizient dargestellt. „Aus meiner Sicht lief das“, sagte der Oberst am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Kommunikation mit der zivilen Einsatzleitung.

Als Beispiel der militärisch-zivilen Zusammenarbeit beschrieb Weber die Errichtung von Behelfsbrücken. Dies sei in lediglich sechs Minuten möglich. Aber „mir muss jemand sagen, wo sollen die Brücken hin“. Dies sei dann mit der zivilen Einsatzleitung entschieden worden, auch in Gesprächen mit dem Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz. Die ADD übernahm am 17. Juli die Einsatzleitung von der Kreisverwaltung. An diesem Tag sei auch die „Chaosphase“ der ersten Katastrophentage zu Ende gegangen, sagte Weber, der selbst im Kreis Ahrweiler gebürtig ist.