Bundeswehr: Tornados nach Irak-Einsatz zurück in Deutschland

Tornado-Kampfflugzeuge der Bundesluftwaffe sind auf dem Rückflug aus dem Irak. Foto: -/Luftwaffe /dpa.

Büchel/Berlin Vier deutsche Tornado-Aufklärungsjets sind nach dem Ende ihres Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurück in Deutschland. Die Maschinen landeten am Mittwochabend auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel in Schleswig-Holstein sowie auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz, wie die Luftwaffe mitteilte.

