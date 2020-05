Bundeswehr-Soldaten helfen bei Bekämpfung des Borkenkäfers

Hillesheim/Boxberg Ausgerüstet mit Schälmessern sind Bundeswehr-Soldaten derzeit in rheinland-pfälzischen Wäldern im Sonder-Einsatz. Im Hunsrück, Westerwald und in der Eifel unterstützen rund 100 von ihnen Forstleute im Kampf gegen den Borkenkäfer.

Seit Dienstag sind sie auch in den Wäldern des Forstamtes Hillesheim in der Vulkaneifel unterwegs. Nach einer Einweisung machen sie sich auf die Suche nach befallenen Bäumen und markieren sie. Und an umgefallenen Bäumen, in denen sich der Schädling bereits massenhaft eingefressen hat, zücken sie ihre Messer und entrinden diese.