Bundeswehr nimmt drei Corona-Teststationen in Betrieb

Saarbrücken Die Bundeswehr hilft im Saarland bei der Bewältigung der Corona-Krise mit: Drei im Zuge der Amtshilfe genehmigte Abstrich-Stationen seien am Mittwoch angelaufen, sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland, Oberstleutnant Thomas Dillschneider, am Mittwoch.

Die Entnahmestellen wurden eingerichtet auf dem ehemaligen Saarbrücker Messegelände am Schanzenberg, in Merzig in der Kaserne „Auf der Ell“ und in St. Wendel auf dem Gelände der Heeresinstandsetzungslogistik. Die Teststationen sind täglich von 10 bis 14 Uhr geöffnet, wie Dillschneider sagte.