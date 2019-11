Bundesverwaltungsgericht: Klage gegen Lärmaktionsplan

Ein Flugzeug landet auf dem Frankfurter Flughafen. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Leipzig/Frankfurt/Main Der Lärmaktionsplan Hessen kann unverändert bestehen bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies eine Klage gegen den Plan am Donnerstag als unzulässig zurück (Az.: BVerwG 7 C 2.18). Es sei nicht von der unmittelbaren Betroffenheit der Klägerin auszugehen, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher bei der Urteilsverkündung.

Ihre eigenen Rechte müssten verletzt sein, um als Einzelperson klagen zu können.

Die Klägerin, die in der Nähe des Flughafens wohnt, hatte als Privatperson gegen das Land Hessen geklagt. Sie wollte einen besseren Schutz vor dem Fluglärm neben Deutschlands größtem Flughafen erwirken. Sie sei durch den Lärm gesundheitlich beeinträchtigt, so die Klägerin. Auch in der Vorinstanz hatte die Anwohnerin keinen Erfolg: Bereits der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hielt die Frau für nicht klagebefugt.