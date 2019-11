Bundesumweltministerium fördert 23 Elektrobusse in Mainz

Mainz Das Bundesumweltministerium fördert mit rund zehn Millionen Euro den Einsatz von 23 Elektrobussen in Mainz. 80 Prozent der Mehrkosten im Vergleich zur Anschaffung von Dieselbussen übernimmt nach eigenen Angaben dabei das Ministerium.

Der parlamentarische Umweltstaatssekretär Florian Pronold überreichte am Donnerstag den Förderbescheid an Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sowie an die Mainzer Verkehrsbetriebe. „Rein elektrisch betriebene Linienbusse sind klimafreundlich, stoßen keine Luftschadstoffe aus und verringern die Lärmbelastung deutlich“, sagte Pronold. Mainz habe hier eine Vorbildfunktion für andere Kommunen.