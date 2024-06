EU Bundestrend bestimmt Wahl im Saarland

Das Ergebnis der Europawahl im Saarland spiegelt nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun die Stimmung gegenüber der Bundespolitik wider. „Die CDU profitiert eindeutig vom Bundestrend“, sagte Jun am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Trier. „Die Saar-CDU hat den Rückenwind mitgenommen wie umgekehrt die Saar-SPD den Gegenwind aus Berlin auch hinnehmen musste.“ Deswegen müsse die SPD im Saarland zwar Rückgänge hinnehmen. Sie liege aber mit ihren rund 20 Prozent immer noch deutlich über dem Bundesschnitt. Die Bundespolitik habe auch „entscheidend darauf hingewirkt, dass die AfD im Saarland so stark geworden ist“, sagte Jun. Insgesamt habe bei der Wahl „die Europapolitik wenig und die Landespolitik gar keine nennenswerte Rolle gespielt“.