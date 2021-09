Bundestagswahl sorgt für politisches Beben im Saarland

Saarbrücken Lange war die CDU im Saarland unangefochten. Nach der Bundestagswahl ist das anders: Die SPD geht als stärkste Partei vom Platz und holt zudem alle Direktmandate.

Die Bundestagswahl hat im Saarland für ein politisches Beben gesorgt. Erstmals seit 16 Jahren ist die SPD wieder stärkste Kraft an der Saar geworden: Sie kam laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 37,3 Prozent der Zweitstimmen, das sind 10,1 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2017, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Die CDU büßte 8,8 Punkte ein und landete bei 23,6 Prozent. Die FDP legte 3,9 Punkte zu und wurde drittstärkste Kraft mit 11,5 Prozent. Die Linke sackte ab auf 7,2 (2017: 12,9) und die AfD blieb bei 10,0 Prozent.

Die SPD gewann zudem die Direktmandate in allen vier saarländischen Wahlkreisen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte sie lediglich den Wahlkreis Saarbrücken für sich verbuchen können. Die Sozialdemokraten hatten zuletzt 2005 die meisten Stimmen erzielt. 2009, 2013 und 2017 hatte die CDU die Wahl gewonnen.

„Die SPD ist wieder da“, sagte die Landesvorsitzende der SPD Saar, Anke Rehlinger, am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen der Deutschen Presse-Agentur. Vor einem Jahr habe die SPD bei 15 Prozent gelegen: „Man kann mit einem Blick auf die jetzigen Zahlen sagen, dass wir stolz sind auf ein deutlich gewachsenes Vertrauen der Bürger in die Sozialdemokratie“, sagte sie. „Viele hatten uns abgeschrieben. Das war ein Fehler.“

Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans räumte „schmerzhaften Verluste“ für seine Partei ein. „Da gibt es auch gar nichts umzudeuten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber möglich, dass die Union am Ende der Wahlnacht vorne liege. „Und damit ist auch klar, dass wir Anspruch erheben, die nächste Bundesregierung anzuführen“, sagte er.

SPD-Landeschefin Rehlinger zeigte sich hingegen optimistisch, „dass wir am Ende vorne liegen“. „Und ich bin zuversichtlich, dass ein klarer Auftrag auch als Ergebnis feststehen wird“, eine Regierung mit einem Kanzler Olaf Scholz zu bilden. Auch mit Blick auf das Saarland sei sie erfreut: „Wenn ich das richtig deute mit den Zahlen, dann wird es auch ein gutes Ergebnis für die Saar SPD sein.“ Es wäre „sehr positiv“, wenn die SPD auch an der Saar als stärkste Kraft hervorgehe.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) lobte eine „irre Aufholjagd“ der CDU nach einem „schwierigen Wahlkampf“. „Für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir vor drei Wochen alle schon abgeschrieben waren in der CDU“, sagte Kramp-Karrenbauer in Saarbrücken. „Ob es am Ende für Platz eins reicht oder bei Platz zwei bleibt, muss noch der lange Abend zeigen.“