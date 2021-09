Bundestag will Hilfsfonds nach Katastrophe beschließen

Berlin Der Bundestag kommt heute zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Bundestagswahl am 26. September zusammen. Unter anderem soll der milliardenschwere Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen werden.

Für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Unternehmen, Straßen, Brücken und Schienen sollen in den kommenden Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Am Freitag muss den Fonds noch der Bundesrat in einer Sondersitzung billigen.