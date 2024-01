Verkehr Bundesstraße wegen Brückenarbeiten für ein Jahr gesperrt

Lahnstein · Eine Hochbrücke der Bundesstraße 42 bei Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) ist in der Nacht zum Dienstag für eine aufwendige Sanierung voll gesperrt worden. Die Arbeiten sollen laut Planung rund ein Jahr dauern, sodass etwa ab Januar 2025 der Verkehr wieder rollen könnte, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Dienstag in Koblenz.

02.01.2024 , 15:28 Uhr

Ein Arbeiter führt auf einer Baustelle Schweißarbeiten an einer Brücke aus. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Bau soll rund 14 Millionen Euro kosten. Die Brücke mit einer Länge von rund 335 Metern über die Lahn wird täglich im Schnitt von etwa 22.500 Fahrzeugen befahren. Es wurden mehrere, zum Teil weiträumige Umleitungsstrecken eingerichtet. Die Vorarbeiten für die Großbaustelle laufen bereits seit dem Herbst, unter anderem wurde die Verkehrsführung in Lahnstein geändert. © dpa-infocom, dpa:240102-99-471173/2

(dpa)