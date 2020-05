Bundesrepublik erhebt Klage gegen entdeckte NS-Kunst

Frankenthal/Bad Dürkheim Im Streit um 2015 in Bad Dürkheim entdeckte NS-Kunst hat die Bundesrepublik Deutschland Klage gegen einen Unternehmer aus der pfälzischen Stadt erhoben. Damit mache sie ihren Anspruch auf Herausgabe von zwei Bronze-Pferden und vier Bronzeskulpturen des Künstlers Josef Thorak geltend, teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag mit.

Es geht um 2015 in einer Lagerhalle in Bad Dürkheim entdeckte NS-Kunst. Sie war seinerzeit bei einer Razzia wegen des Verdachts der Hehlerei an rechtswidrig erlangtem Bundesvermögen gefunden worden. Darunter waren die „Schreitenden Pferde“ des Bildhauers Thorak (1889-1952), die überlebensgroßen Bronzepferde standen einst vor der Reichskanzlei Adolf Hitlers in Berlin. Gefunden wurden in Bad Dürkheim auch Werke der NS-Bildhauer Arno Breker und Fritz Klimsch.