Bundespräsident zeigt Botschaftern Rheinland-Pfalz

Hilscheid/Traben-Trarbach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute gemeinsam mit rund 180 ausländischen Diplomaten Rheinland-Pfalz. Auf dem Programm steht ein Besuch im Nationalpark Hunsrück-Hochwald und eine Schifffahrt auf der Mosel von Traben-Trarbach nach Bernkastel-Kues.

Mit der traditionellen Reise will der Bundespräsident den Diplomaten die regionale Vielfalt Deutschlands zeigen. 2018 führte die Tour nach Bremen und Bremerhaven, 2017 ging es nach Sachsen-Anhalt und 2016 ins Saarland. Steinmeier war zuletzt im Oktober 2018 in Rheinland-Pfalz, wo er sich in der Südwestpfalz über den Strukturwandel informierte. Die Reisen des Bundespräsidenten mit dem Diplomatischen Korps führen seit 1996 jährlich in eines der 16 Bundesländer.