Gesellschaft Bundespräsident verlässt Saarland mit „Stoff zum Nachdenken“

Beim Besuch der Völklinger Hütte sagte Steinmeier, diese sei „viel mehr als ein Denkmal der Industrialisierung“. Diese sei ein höchst lebendiger Ort für Kunst, für Veranstaltungen, für Begegnungen“. Hier verbänden sich Tradition und Moderne, Industriearchitektur und Kultur. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte er sich hier am Donnerstag von Generaldirektor Ralf Beil die Ausstellung „When we are gone“ des Berliner Filmkünstlers Julian Rosefeldt zeigen lassen. Zum Abschluss seines Saarland-Programms nahm Steinmeier zudem an einer Essensausgabe an Bedürftige teil.