Völklingen Bundespräsident Steinmeier setzt Saarland-Besuch fort

Auf dem Programm des Bundespräsidenten standen am Mittwoch unter anderem noch eine Diskussion mit Bürgern und ein Treffen mit sozial engagierten Frauen. Steinmeier hat seinen Amtssitz von Dienstag bis Donnerstag nach Völklingen verlegt. Laut Bundespräsidialamt möchte er „einen Eindruck davon bekommen, was die Menschen bewegt, wie sie in einer Zeit des Epochenbruchs auf ihr Land schauen und wie sich die großen politischen Entwicklungen vor Ort auswirken“.