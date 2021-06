Bundespräsident eröffnet Rheingau Musik Festival

Eltville Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet an heute das Rheingau Musik Festival (RMF). Für den ausverkauften feierlichen Auftakt mit dem hr-Sinfonieorchester im Kloster Eberbach oberhalb von Eltville hat sich auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) angesagt.

Es geht um einen Neustart: Im vergangenen Jahr ist das RMF als eines der größten vornehmlich privat finanzierten Festivals Europas der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nun will es eine Rekordzahl von Konzerten mit klassischer Musik als Schwerpunkt bieten: Mit den Wiederholungen von Veranstaltungen bei verringerter Zuhörerzahl am selben Tag sollen es 209 Darbietungen sein. Auch Jazz und Popmusik sollen erklingen.

Die meisten Konzerte gehen in Hessen über die Bühne, aber auch im rheinland-pfälzischen Ingelheim sind einige geplant. Insgesamt erwartet das RMF rund 3000 Musiker aus dem In- und Ausland. Zur Wahrung der Corona-Mindestabstände ist diesmal einer der größten mobilen Konzertsäle Europas beim Schloss Johannisberg oberhalb von Geisenheim entstanden. Erstmals nutzt das 1987 gegründete Festival für Open-Air-Konzerte zudem ein großes Fußballstadion: die Brita-Arena in Wiesbaden. Hinzu kommen zahlreiche andere Spielstätten wie Kirchen, Weingüter und das Kurhaus Wiesbaden. Die 34. RMF-Saison soll bis zum 5. September über die Bühne gehen.