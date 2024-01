Brauchtum Bundespräsident empfängt Sternsinger aus dem Bistum Limburg

Sie vertraten dabei alle Kinder und Jugendlichen, die sich an der Aktion beteiligen und für benachteiligte und Not leidende Gleichaltrige sammeln, heißt es bei den bundesweiten Trägern der Aktion. Das sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Rund 650 Sternsinger aus verschiedenen Bistümern hatten am 29. Dezember in Kempten im Allgäu das bundesweite Dreikönigssingen eröffnet.