Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Hahn

Lautzenhausen Zwei Haftbefehle hat die Polizei am Wochenende am Flughafen Hahn in Lautzenhausen vollstreckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen die Beamten einen aus Marokko eingereisten Mann fest. Der 45 Jahre alte Mann sei von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen versuchten Totschlags gesucht worden.