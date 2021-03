Bundespolizei stellt kaum Verstöße gegen Testpflicht fest

Koblenz Die Bundespolizei hat bei Stichprobenkontrollen von Einreisenden aus der französischen Grenzregion Moselle im Saarland und in Rheinland-Pfalz bislang wenige Verstöße gegen die verschärfte Testpflicht registriert.

Seit dem 2. März seien im Saarland lediglich gut 20 Personen an Testzentren verwiesen worden, weil sie keinen negativen, maximal zwei Tage alten Corona-Test nachweisen konnten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz. In Rheinland-Pfalz habe es bei Kontrollen im Grenzgebiet keine Verstöße gegen diese Testpflicht gegeben.