Bundespolizei setzt ab Montag probeweise Taser ein

Ein sogenannter Taser ist zu sehen. Foto: Rainer Jensen/dpa/Symbolbild

Berlin/Frankfurt am Main An drei Einsatzorten setzt die Bundespolizei vom kommenden Montag an probeweise sogenannte Taser ein. Ziel sei es, zu testen, ob die Distanz-Elektroimpuls-Geräte in Situationen eingesetzt werden können, „in denen andere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffen im Hinblick auf eine sichere oder angemessene Lagebewältigung nicht geeignet oder zulässig sind“, teilte das Bundespolizeipräsidium am Freitag mit.

Die 30 Geräte sollen in Frankfurt am Main, Kaiserslautern und am Berliner Ostbahnhof genutzt werden.