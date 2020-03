Coronavirus : Bundespolizei verstärkt Maßnahmen an Grenze zu Frankreich

Saarbrücken Die Bundespolizei im Saarland hat ihre Maßnahmen an der Grenze zum Coronavirus-Risikogebiet Grand Est in Frankreich intensiviert.

Die Bundespolizei im Saarland hat ihre Maßnahmen an der Grenze zum Coronavirus-Risikogebiet Grand Est in Frankreich intensiviert. An Grenzübergängen und in Zügen werden derzeit punktuell Einreisende auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus überprüft, wie der Sprecher der Bundespolizei am Freitag in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) sagte.