Bundespolizei fährt Großeinsatz gegen kriminelle Schleuser

Osnabrück/Bremen Ein ganzes Netzwerk von Schleusern soll Arbeitskräfte nach Deutschland gebracht und über mehrere Bundesländer verteilt haben. Um die Behörden zu täuschen, nutzten die Täter einen Trick.

510 Bundespolizisten haben am Mittwoch zahlreiche Wohnungen und Gewerbeobjekte in sechs Bundesländern durchsucht, darunter auch in Rheinland-Pfalz. Die Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück richtete sich gegen eine Tätergruppe, die gewerbsmäßig Ausländer einschleusen soll. Außerdem gehe es um Falschbeurkundung und die illegale Überlassung von Arbeitnehmern, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover. Die Durchsuchungen betrafen auch die Länder Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Ein per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wurde im Landkreis Osnabrück festgenommen.