Bundespolizei befreit Studenten aus abgestelltem Zug

Koblenz Die Bundespolizei hat einen Studenten am Koblenzer Bahnhof aus einem verschlossenen Zug befreit, da er am Dienstagabend auf einem Abstellgleis festsaß. Der 23-Jährige wollte eigentlich von Mainz nach Saarbrücken fahren, stieg aber in den falschen Zug nach Koblenz, da beide vom selben Bahnsteig abfuhren, wie die Bundespolizei in Trier am Mittwoch mitteilte.

Seinen Fehler bemerkte der Student demnach lange nicht. Als sich sein Abteil schließlich immer weiter leerte, das Licht ausgeschaltet wurde und die Türen sich nicht mehr öffnen ließen, habe er seine Lage erkannt. Der junge Inder wählte nach Angaben der Bundespolizei die Notrufnummer 112 und erklärte seine Lage auf Englisch der Koblenzer Feuerwehr.