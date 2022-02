Bundesliga-Vereinsrekord winkt: Mainz 05 fordert Leverkusen

Mainz Mainz 05 ist in dieser Saison eine Heimmacht. Das soll auch Bayer Leverkusen zu spüren bekommen. Doch Vorsicht: Die Werkself ist derzeit super drauf und schießt Tore wie am Fließband.

Bo Svensson wollte seine enorme Vorfreude auf das Duell mit Bayer Leverkusen gar nicht verheimlichen. „Flutlicht-Heimspiel gegen einen starken Gegner: Wenn man darauf keinen Bock hat, ist man als Fußballer an der falschen Stelle“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 vor dem Kracher gegen den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Zumal die Werkself für den 42 Jahre alten Dänen derzeit den besten Fußball in Deutschland spielt. Schwachstellen hat Svensson beim Gegner - zumindest öffentlich - nicht ausgemacht. „Bayer hat extrem gute Einzelspieler überall auf dem Platz, nicht nur Diaby, Schick und Wirtz. Sie haben sehr viel Freude am Kicken, sind in der Lage, auf sehr hohem Niveau zu spielen, haben extremes Tempo und eine hohe Abschlussqualität. Sie brauchen nicht viele Torchancen“, sagte Svensson am Donnerstag.