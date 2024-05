Fußball Bundesliga-Debütant Heidenheim vorzeitig gerettet

Zahlreiche Fans hatten in der Fußgängerzone und auf dem Schlossberg die Partie zwischen Union und Bochum auf ihren Handys verfolgt. Eine große Überraschung war der nun auch rechnerisch geschaffte Klassenverbleib aber nicht mehr. Schon nach dem 1:0-Sieg in Darmstadt am vergangenen Wochenende drohte keine große Gefahr mehr. Darmstadt war damit am 31. Spieltag vorzeitig abgestiegen.