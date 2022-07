Hochwasserkatastrophe : Bundeskanzler Scholz kommt zum Flut-Jahrestag ins Ahrtal

Mainz Zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe kommt am Donnerstag nächster Woche auch Bundeskanzler Olaf Scholz ins Ahrtal. Der sozialdemokratische Regierungschef habe seine Teilnahme an der zentralen Gedenkveranstaltung im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler zugesagt, teilte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei am Freitag mit.

Die Erinnerung an die Opfer soll nach Angaben der Landesregierung verbunden werden mit einem „sichtbaren Signal für den Zusammenhalt und den gemeinsamen Aufbruch“.

Die um 17.30 Uhr beginnende Gedenkveranstaltung im Kurpark der Kreisstadt ist öffentlich, bis zu 2000 Menschen können sich dort versammeln. Das Programm wird vom SWR auch im Fernsehen und als Livestream im Internet übertragen. Geplant sind Ansprachen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der parteilosen Landrätin Cornelia Weigand und dem Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU). Den musikalischen Rahmen gestalten Künstlerinnen und Künstler aus der Region.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum Jahrestag der Katastrophe im Ahrtal erwartet, nicht aber zu der Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Geplant sind Gespräche des Staatsoberhaupts mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern in den Gemeinden Altenahr und Dernau. Dabei wird er von Ministerpräsidentin Dreyer begleitet. Anschließend reist Steinmeier nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, um dort an einem Gedenkgottesdienst für die Flutopfer teilzunehmen.

Allein in Rheinland-Pfalz waren bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen, 134 davon im Ahrtal. Zwei Menschen werden noch immer vermisst. In Nordrhein-Westfalen verloren 49 Menschen ihr Leben.

