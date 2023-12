Währung Bundesbank: Mehr als sieben Millionen D-Mark in Euro um

In den Filialen der Bundesbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind im laufenden Jahr erneut weniger D-Mark in Euro gewechselt worden als ein Jahr zuvor. Bis Ende November wurden Scheine und Münzen der alten Währung im Wert von gut 7,1 Millionen D-Mark umgetauscht, wie die Bundesbank in Frankfurt auf Anfrage mitteilte. In den Jahren zuvor waren es gut 7,78 Millionen D-Mark beziehungsweise 8,96 Millionen D-Mark.