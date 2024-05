Katastrophenschutz Bundesarchiv übt Rettung von beschädigten Akten mit Anhänger

„Extremwetterereignisse nehmen einfach zu“, sagte Niederhut. „Die Gebäude sind dafür teilweise nicht ausgerichtet. Es wird zunehmen, dass wir entsprechende Schadensereignisse im Kulturbereich haben.“ Mit den mobilen Anhängern sollen wertvolle Dokumente in solchen Fällen besser und schneller geschützt werden. „Mit ihnen können beispielsweise beschädigte Dokumente abgespült, fachmännisch gereinigt und damit so vorbereitet werden, dass eine Gefriertrocknung und damit die spätere Restaurierung möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung.