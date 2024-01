Terrorismus Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Kriegsverbrecher an

Der Syrer wurde im März vergangenen Jahres festgenommen und ist seitdem in Untersuchungshaft. Wie die höchste deutsche Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, soll er sich wegen Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung, Kriegsverbrechen und wegen Mordes vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz verantworten.