Bundesanwaltschaft klagt Frau an: Beihilfe zum Landesverrat

Karlsruhe/Koblenz Die Bundesanwaltschaft hat gegen die Frau eines mutmaßlichen Spions des Irans bei der Bundeswehr Anklage erhoben. Sie solle sich wegen Beihilfe zum Landesverrat vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz verantworten, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Der Mann war im Januar im Rheinland festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Erkenntnisse an einen iranischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, in 18 Fällen Dienstgeheimnisse verletzt zu haben. Die übermittelten Dokumente stellten ein Staatsgeheimnis dar. Die jetzt angeklagte Frau mit ebenfalls deutsch-afghanischer Staatsangehörigkeit soll ihren Mann bei seinem Verrat von Anfang an unterstützt haben.