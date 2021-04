Bundes-Notbremse: Einige Schulen schließen

Stühle stehen auf Tischen in einem leeren Klassenzimmer. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Mainz In sechs rheinland-pfälzischen Städten und zwei Kreisen müssen die Schulen von Montag an aufgrund der Bundes-Notbremse schließen. Alle Schulen in Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen, Mainz, Worms und Pirmasens sowie in den Kreisen Mayen-Koblenz und Donnersberg müssten wieder auf Fern-Unterricht umstellen, sagte die Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Eveline Dziendziol, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die Schulen im Kreis Neuwied und in Koblenz seien auf kommunale Anordnung bereits im Fern-Unterricht. Strengere Regelungen, als sie die Bundes-Notbremse vorsieht, seien möglich. In Mainz sind auch die weiterführenden Schulen schon geschlossen. Die Schulen gingen damit nach 13 Monaten Pandemie routiniert um.

Kitas müssen wie die Schulen ebenfalls bei einer Inzidenz von 165 schließen. Sie sind also ebenfalls betroffen. Es gilt wieder - wie während des ersten Lockdowns in der Pandemie - eine Notbetreuung. Diese werde in den Kitas und Schulen allen angeboten, die ihre Kinder nicht selbst betreuen oder betreuen lassen könnten sowie für die Kinder, für die es besonders wichtig sei, in die Kita oder die Schule zu kommen.

An allen Schulen, die nicht auf Fernunterricht umstellen müssen, wird der Wechselunterricht bis zu den Pfingstferien (25. Mai bis 2. Juni) fortgesetzt.

Neu ist von Montag an auch die Testpflicht für Schüler und Lehrer im Präsenzunterricht - zwei Mal pro Woche. Bisher war das freiwillig. Grundsätzlich sollten das Selbsttests an Schulen sein. Möglich sei aber auch ein negativer Test aus einem Testzentrum oder vom Arzt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Tests zu Hause würden nur anerkannt, wenn das die Schulgemeinde für die ganze Schule entscheide. Wenn Schüler sich nicht testen lassen wollten, würde ihnen ein abgespecktes Fernunterricht-Angebot gemacht. Vor Prüfungen gebe es keine Testpflicht. Für Kita-Kinder gibt es auch keine.