Bundes-Grüne setzen saarländischen Landesverband unter Druck

Saarbrücken Wegen eines schweren Streits traten die Grünen im Saarland bei der Bundestagswahl nur mit Direktkandidaten an. Nun zieht die Bundespartei Konsequenzen. Sie fordert Reformen und übt Druck aus.

Nach den Problemen bei der vergangenen Bundestagswahl bei den Grünen im Saarland fordern die Bundes-Grünen Reformen vom Landesverband. „Die Situation im saarländischen Landesverband ist schwierig und hat sich in den vergangenen Monaten nicht stabilisiert“, teilte Bundesschatzmeister Marc Urbatsch am Montag mit. Um größeren Schaden für die gesamte Partei abzuwenden, habe der Bundesfinanzrat eine Kommission einberufen. Sie solle Kriterien erarbeiten, die erfüllt werden müssen, um „nachhaltige strukturelle Reformen zu ermöglichen“, hieß es in einem Beschluss des Bundesfinanzrates vom 1. Oktober. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.