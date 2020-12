Bund will Schifffahrtsabgaben auf Mosel abschaffen

Trier Fracht auf der Mosel kostet Extrageld. Das kann ein Nachteil im Wettbewerb mit Lastwagen sein. Der Bundesregierung will handeln.

Der Bund will die Schifffahrtsabgaben auf der Mosel abschaffen. Die Moselkommission in Trier erwartet nach eigenen Angaben frühestens Mitte 2021 eine Entscheidung. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) in Duisburg urteilt: „Mit der kostenfreien Nutzung der Mosel würde die Attraktivität der Schifffahrt für die Wirtschaft und Industrie weiter gesteigert.“