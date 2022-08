Verkehr : Bund setzt Planung für den Ausbau der Autobahn 643 fort

Mainz Der umstrittene Ausbau der Autobahn durch den Mainzer Sand ist nicht vom Tisch. Die notwendige Zustimmung der EU-Kommission steht aber noch aus.

Die Planung des Bundes für den Ausbau der Autobahn 643 geht weiter. „Wir sind an Recht und Gesetz gebunden“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es besteht ein parlamentarischer Planungs- und Realisierungsauftrag.“ Elf Naturschutzorganisationen hatten im März eine Online-Petition gegen den geplanten Ausbau gestartet und Wissing aufgefordert, nicht länger an dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand festzuhalten. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) hatten sich im Februar ebenfalls an Wissing gewandt und den Verzicht auf den Ausbau der A 643 gefordert.