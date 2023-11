Umweltschutz BUND Rheinland-Pfalz klagt gegen Weiterbau der Autobahn A1

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz klagt gegen den Weiterbau der Autobahn 1 durch die Eifel. Die Klage könnte im Erfolgsfall „das Aus für eines der umstrittensten Autobahn-Projekte in Rheinland-Pfalz“ einleiten und „endlich einen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Fehlplanung zum Schaden von Mensch und Natur ziehen“, teilte der BUND am Montag in Mainz mit. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Montag den Eingang der Klage am 16. November.